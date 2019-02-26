Suat Ergin hangi filmlerde oynadı? Suat Ergin kimdir?

Suat Ergin'in hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Suat Ergin son günlerde adli bir olayla gündemde. Peki Suat Ergin kimdir ve hangi filmlerde rol aldı? Ekranların tanınan simalarından olan Suat Ergin'in hayatına dair detaylar şu şekilde...

Adli bir konuyla gündeme gelen Suat Ergin’in oynadığı filmler ve dizileri birçok kişi araştırıyor. Suat Ergin’in hayat hikayesi merak konusu. Suat Ergin 10 Mayıs 1983 yılında Elazığ'da doğmuştur. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Suat Ergin birçok dizi ve filmde rol almıştır. İşte oynadığı filmler listesi…

SUAT ERGİN HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Kurt Kanunu

Bir Kadın Tanıdım

Yol Ayrımı

İffet

Kara Sevda

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kurtlar Vadisi Pusu

Kara Para Aşk

Payitaht

Arka Sokaklar