Suat Ergin hangi filmlerde oynadı? Suat Ergin kimdir?
Adli bir konuyla gündeme gelen Suat Ergin’in oynadığı filmler ve dizileri birçok kişi araştırıyor. Suat Ergin’in hayat hikayesi merak konusu. Suat Ergin 10 Mayıs 1983 yılında Elazığ'da doğmuştur. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Suat Ergin birçok dizi ve filmde rol almıştır. İşte oynadığı filmler listesi…
SUAT ERGİN HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
Kurt Kanunu
Bir Kadın Tanıdım
Yol Ayrımı
İffet
Kara Sevda
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Kurtlar Vadisi Pusu
Kara Para Aşk
Payitaht
Arka Sokaklar