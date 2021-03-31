Suavi’nin eşinden yama eleştirilerine yanıt: Hayır utanmıyorum!

Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan’ın geçen günlerde Twitter hesabından paylaştığı videoda kızı Suada’nın pantolonundaki yama gündem oldu. Sosyal medyada adeta linç edilen Saygan, eleştirilere cevap verdi.

“BU DURUMDA HEM TERZİLER HEM DE BİZ KAZANIYORUZ”

Takipçilerinden, “Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var” tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, “Kızımın yayınladığım videosunda pantolonunda yama var diye bir kaç mesaj aldım. Evet yama var, hayır utanmıyorum. Kızımın bir çok pantolonunda yama var, çünkü hızla eskitiyor ve yırtılan pantolonu atmak yerine yama yaptırıp yeniden giydiriyoruz. Hem terziler kazanıyor hem biz” dedi.

“İÇKİ STOĞU YAPAN VE KIZINA PANTOLON ALMAYAN BİRİ OLARAK İHTAM EDİLDİM”

Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama metni daha yayınlayan Saygan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu yama meselesine bir açıklama getireyim konu kapansın. Sanıyorum 5 gün önce bir video paylaştım, videoda kızımda yamalı bir pantolon var. O sorun değil. Benim her tweet’ime nedenini bilmediğim şekilde tuhaf tepkiler gelir, daha önce de ‘Seni de aileni de sevmiyorum’ yazdı biri.”

“Bu mesajları okur polemik olmasın diye siler engeller geçerim. Bu sefer yama ile dalga geçen ve beni içki stoğu yapan ancak kızına pantolon almayan biri olarak itham eden bir mesaj geldi, yine okudum sildim geçtim. Ancak dayanamadım bir tweet yazdım. Yazdığım hiçbir tweet yürüsün ya da ilgi görsün diye yazmam.”

“Beni takip edenler bilir, aklıma ne eserse yazarım. Daha ilgi gören tweetler de oldu. Beğenilerin bana bir getirisi yok, umurumda da değil. Bir süre sonra sessize alıyorum zaten. Ancak bu tweet yine ilgi gördü. İyi ki gördü çünkü şahane fikirler Ve müthiş bir geri dönüşüm ağı oluştu neredeyse. İyi de oldu. Bu mesela neden rahatsız eder insanları. Yürüyen tweetlerin bir getirisi var da ben mi bilmiyorum.”