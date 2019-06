Suç Ortağı konusu ne? İşte Suç Ortağı oyuncuları

Suç Ortağı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Hollywood’un en çok film çeken aktörlerinin başında gelen Nicolas Cage’in başrolünde yer aldığı Suç Ortağı filminde soyduğu kokain kaçakçısı mafya ise şimdi uğradıkları zarara karşılık kızını kaçırması karşısında ne yapacağını bilmeyen, kendini amansız bir macera içerisinde bulan hırsızın hikayesine tanık olacağız.

SUÇ ORTAĞI KONUSU

New Orleans’ta, Will Montgomery, Vincent, onların kaçış şoförü Riley ve Hoyt bir gece soygun için dışarıdadırlar. FBI ajanı Tim Harland ve ekibi onları uzaktan izlemektedir.

Will ve Vincent içeri girer. Ekipler onları tutuklamak için kuyumcuya girer. Ekipler kuyumcuya girdiklerinde asıl hedefin kuyumcu değil de banka olduğunu geç fark ederler. Bu arada Will ve Vincent 10 milyon dolar ile arka kapıdan çıktıklarında çöpleri boşaltan bir kapıcı onları yüzlerini görür. Vincent kapıcıyı öldürmek ister ancak Will Montgomery buna mani olur. Vincent öldürmekte ısrar edince Will, Vincent’i bacağından vurur ve onu kaçış aracına kadar taşır. Geride bıraktığı parayı almak için döndüğünde FBI bölgeye yetişir. Soyguncular ise Will’i geride bırakarak araçla kaçarlar. Will bir polis aracını ele geçirerek kaçmaya çalışır. Uzun bir kovalamacadan sonra ekipler onu terk edilmiş bir binada kıstırır. Will Montgomery, elleri havada dışarı çıkar. Ancak üzerinde çaldığı para yoktur. Daha sonra ekipler Will Montgomery’i tutuklar.

Will Montgomery, 8 yıl sonra hapisten çıkar. Tim Harland tarafından New Orelans’a geri götürülmek üzere araca bindirilir. Harland, Will’in yakalanmadan önce parayı sakladığına inanmaktadır. Tim Harland, Will’i yakından izleyeceği konusunda ona uyarıda bulunur. Will kızı Alison’a geri döner. O sırada Alison yalnızlık sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyordur. Will kapıya geldiğinde Alison ona bir paket geldiğini söyler ve paketi Will’e verir. Will ve kızı biraz sohbet ettikten sonra Alison taksiye biner ve gider. Will taksinin gidişini seyreder.

Will, Riley’in çalıştığı bara gider. Onlar konuşurken paket içindeki telefon çalmaya başlar. Will paketi açar ve içindeki telefonu cevaplar. Arayan Vincent’tir. Vincent kendisinin taksi şoförü olduğunundan bahseder. Alison’un taksisinde müşteri olduğunu ve fidye olarak soygundan kazandıkları 10 milyon doları 12 saat içinde kendisine vermesini ister. Vincent tekrar arayacağını ve eğer cevap vermezse kızı öldüreceğini söyler.

SUÇ ORTAĞI OYUNCULARI

Nicolas Cage – Will Montgomery

Danny Huston – Tim Harland

Malin Åkerman – Riley Simms

Sami Gayle – Alison Montgomery

Mark Valley – Fletcher

M.C.Gainey – Hoyt

Josh Lucas – Vincent

Tanc Sade – Pete

Demetrice J.Nguyen – Mark