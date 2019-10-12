Suçlu filmi konusu ne? Suçlu filminin oyuncu kadrosu…

Suçlu filmi 2016 yılında sinemalarda gösterime girerken, başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Ryan Reynolds’ın yer aldığı Suçlu/Criminal’ın yönetmen koltuğunda Ariel Vromen otuyruyor. Suçlu filminde 1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada. Peki suçlu konusu ne?

Suçlu filmi başrolünde Kevin Costner’un yer aldığı aksiyon, dram ve suç türünde bir yapım olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Suçlu filmi izleyicinin beğenisini kazanıyor. Peki Suçlu konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler?

SUÇLU FİLMİ KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart'a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.