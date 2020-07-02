Suçlu filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Suçlu oyuncuları kimler?

Zengin oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Suçlu filminin senaristliğini Douglas Cook ve David Weisberg üstleniyor. İşte Suçlu filminini konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Ariel Vromen’in yaptığı “Suçlu” orijinal adıyla” Criminal” filmi televizyon seyircisi ile buluşuyor. Bu akşam yayınlanacak olan Suçlu filmi 2016 yılında vizyona girdi. Peki Suçlu filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

OYUNCULARI

Kevin Costner

Gary Oldman

Tommy Lee Jones

Alice Eve

Gal Gadot

Michael Pitt

Jordi Mollà

Antje Traue

Scott Adkins

Amaury Nolasco

Ryan Reynolds

SUÇLU FİLMİNİN KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart’a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.