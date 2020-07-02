Suçlu filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Suçlu oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ariel Vromen’in yaptığı “Suçlu” orijinal adıyla” Criminal” filmi televizyon seyircisi ile buluşuyor. Bu akşam yayınlanacak olan Suçlu filmi 2016 yılında vizyona girdi. Peki Suçlu filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
OYUNCULARI
Kevin Costner
Gary Oldman
Tommy Lee Jones
Alice Eve
Gal Gadot
Michael Pitt
Jordi Mollà
Antje Traue
Scott Adkins
Amaury Nolasco
Ryan Reynolds
SUÇLU FİLMİNİN KONUSU
Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart’a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.