Suçlular Takımı filmi kaç yılında çekilmiştir? Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları

Aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Suçlular Takımı filmi, bu akşam ekranlarda olacak. Son derece usta bir soygun çetesinin peşine düşen FBI ajanı, suçluları yakalamak için ne gerekiyorsa yapacak. İşte Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Christian Gudegast'ın yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren Suçlular Takımı, sinemada aksiyon severlerden tam not almıştı. Ünlü oyuncu Gerard Butler'ın bir FBI ajanını canlandırdığı Suçlular Takımı ile ilgili bilgiler haberimizde…

SUÇLULAR TAKIMI KONUSU

Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen'in (Pablo Schreiber) çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi'nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan (Gerard Butler) düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası'nı soymaya karar vermiştir.

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI

Gerard Butler

Rolü : ‘Big Nick' O'Brien

Pablo Schreiber

Rolü : Ray Merrimen

Curtis '50 Cent' Jackson

Rolü : Enson Levoux

O'Shea Jackson Jr.

Rolü : Donnie Wilson

Maurice Compte

Rolü : Benny ‘Borracho' Megalon

Evan Jones

Rolü : Bosco

Kaiwi Lyman

Rolü : Tony Zapata

Mo McRae

Rolü : Gus Henderson