Suçlular Takımı filminde kimler oynuyor? Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları…

Suçular Takımı filmi geçtiğimiz yıllarda vizyonda ilgi çeken ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken bir yapım. Suçlular Takımı filminin konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…
SUÇLULAR TAKIMI KONUSU
Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen’in (Pablo Schreiber) çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi’nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan (Gerard Butler) düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası’nı soymaya karar vermiştir.
SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI
Gerard Butler
Rolü : ‘Big Nick’ O’Brien
Pablo Schreiber
Rolü : Ray Merrimen
Curtis ’50 Cent’ Jackson
Rolü : Enson Levoux
O’Shea Jackson Jr.
Rolü : Donnie Wilson
Maurice Compte
Rolü : Benny ‘Borracho’ Megalon
Evan Jones
Rolü : Bosco
Kaiwi Lyman
Rolü : Tony Zapata
Mo McRae
Rolü : Gus Henderson