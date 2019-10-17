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Suçlular Takımı filminde kimler oynuyor? Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları…
Suçlular Takımı filminde kimler oynuyor? Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları…
Suçlular Takımı filmi aksiyon konusuyla dikkat çekiyor. Suçlular Takımı filminde kimler oynuyor sorusu film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor...
Magazin 17 Ekim 2019 - 20:07

Suçular Takımı filmi geçtiğimiz yıllarda vizyonda ilgi çeken ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken bir yapım. Suçlular Takımı filminin konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

SUÇLULAR TAKIMI KONUSU

Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen’in (Pablo Schreiber) çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi’nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan (Gerard Butler) düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası’nı soymaya karar vermiştir.

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI

Gerard Butler
Rolü : ‘Big Nick’ O’Brien

Pablo Schreiber
Rolü : Ray Merrimen

Curtis ’50 Cent’ Jackson
Rolü : Enson Levoux

O’Shea Jackson Jr.
Rolü : Donnie Wilson

Maurice Compte
Rolü : Benny ‘Borracho’ Megalon

Evan Jones
Rolü : Bosco

Kaiwi Lyman
Rolü : Tony Zapata

Mo McRae
Rolü : Gus Henderson

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