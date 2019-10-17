Suçlular Takımı filminde kimler oynuyor? Suçlular Takımı konusu ve oyuncuları…

Suçular Takımı filmi geçtiğimiz yıllarda vizyonda ilgi çeken ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken bir yapım. Suçlular Takımı filminin konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

SUÇLULAR TAKIMI KONUSU

Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen’in (Pablo Schreiber) çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi’nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan (Gerard Butler) düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası’nı soymaya karar vermiştir.

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI

Gerard Butler

Rolü : ‘Big Nick’ O’Brien

Pablo Schreiber

Rolü : Ray Merrimen

Curtis ’50 Cent’ Jackson

Rolü : Enson Levoux

O’Shea Jackson Jr.

Rolü : Donnie Wilson

Maurice Compte

Rolü : Benny ‘Borracho’ Megalon

Evan Jones

Rolü : Bosco

Kaiwi Lyman

Rolü : Tony Zapata

Mo McRae

Rolü : Gus Henderson