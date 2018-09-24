Sude intikamını aldı! Koca Koca Yalanlar 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Müjgan’a bir darbe daha (Koca Koca Yalanlar 7 bölüm izle)

Sude intikamını aldı! Koca Koca Yalanlar 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Müjgan’a bir darbe daha (Koca Koca Yalanlar 7 bölüm izle)

Koca Koca Yalanlar 7. Bölümünde Sude, Ahmey ile evliliğe bir adım daha yaklaşır. Koca Koca Yalanlar son bölümde; Ahmet aldattığı karısı Müjgan’ı geri kazanmak için elinden geleni yapar ama her seferinde Sude faktörüne takılır. Sude ne yapıp edip Ahmet’i kandırmayı başarır. Nilgün diyet yapmaya karar verir ama acısını Şahin çekecektir. Peki Koca Koca Yalanlar 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 7. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti...

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Koca Koca Yalanlar 7. Bölüm Kanal D'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Artık dizide yeni bir oyuncu vardır; Meltem'in lise arkadaşı Erdem. Erdem düğün nişan organizasyonları işi yapmaktadır. Müjgan da Erdem'le çalışmaya başlar. Sude Ahmet'in Müjgan çabasının önünü kesmek için nişan organize eder. Ahmet çaresizce Sude'ye teslim olur. Müjgan ise her şeyden habersiz Ahmet ile Sude'nin nişanı için çalışmaktadır. Peki Koca Koca Yalanlar 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte 7. bölüm izleme linki…

KOCA KOCA YALANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koca Koca Yalanlar 8. bölümde neler olacak? 7. Bölüm yayınlandı ama Koca Koca Yalanlar 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

KOCA KOCA YALANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan ile Ahmet baş başa kalıyorlar. Deli gibi sarhoş olan Ahmet ile Müjgan arasında itiraflar bir bir gelir. Geçmişte sevmeyip seviyormuş gibi yaptıkları olayları anlatırlar. Karı koca felekten bir gece geçirirler. Aralarında yeni bir elektriklenme olur, evliyken yaşayamadıkları çılgınca anları şimdi yaşarlar.

Müjgan ile bir gece geçirme fırsatı yakalayan Ahmet sabah Sude'ye yakalanır. Sude krizi fırsata çevirip Ahmet'i nişana ikna eder.

hatırlarsan evliyken hiç böyle eğlenmiyorduk #BekarlıkSultanlık pic.twitter.com/wPKTdQgum4 — Koca Koca Yalanlar (@KocaYalanlar) 24 Eylül 2018

NİLGÜN'DEN DİYET EZİYETİ

Nilgün diyete başlamıştır. Onunla beraber ev ahalisi de sağlıklı beslenmeye başlar. Ama oğlu ve kocası Şahin kaçamak yemek yemeyi ihmal etmezler. Ortaya çıkan komik görüntülerde Şahin'in çöpten hamburger çalarken yakalanması da var.

KOCA KOCA YALANLAR 7. BÖLÜM İZLE

SUDE'DEN İNTİKAMLI NİŞAN

Müjgan ile bir gece geçirme fırsatı yakalayan Ahmet, sabahında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Zira Sude, ikiliyi basmıştır ve Ahmet’i nişan için zorlamaktadır. Sude Ahmet ile Müjgan'ın baş başa kalmasının acısını çıkarmak için harekete geçer. Sude, Erdem'in yanına gidip nişanı için organizasyonu onun şirketini yapmak ister. Üstelik Müjgan'da bu işte çalışmaktadır.

CANAN ÇILDIRIR

Osman, Canan'ın eski eşinin sevgilisi Leyla'yı evine kalır. Çünkü çocuğu ile sokakta kalmıştır. Canan'ı delirir ama Osman merhametle yaklaştığını söyler