Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi
Merhum sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur, hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikâh masasına oturdu.
Suha Uygur 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu. Çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.
“DARISI BEKARLARIMIZIN BAŞINA”
Büyük heyecan yaşayan 64 yaşındaki Suha Uygur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, “17 yıl sonra imzayı attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına” ifadesini kullandı.
İki çocuğu bulunan çiftin nikâh fotoğrafına, sevenleri tarafından tebrik mesajları yağdı.