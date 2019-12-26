Süheyl Uygur’dan Burçin Orhon’a: Duydum ki kalbindeki pil…

Kalbindeki pilin değişimi için ameliyat masasına yatan Burçin Orhon'dan haber var.

Burçin Orhon, dün Instagram sayfasından takipçilerine seslendi. “Dualarınızı esirgemeyin benden” diyen Burçin Orhon, gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurmaya devam etti. Orhon, kalp pili değiştikten sonra çekilen bir başka pozunu da “Veee bitti. Gayet iyiyim. Tüm dualarınız için teşekkürler” notuyla paylaştı.

“UMARIM GEÇİCİDİR”

Orhon, daha sonra da takipçilerinden gelen mesajları yanıtlayamadığını belirten başka bir mesaj paylaştı. Ünlü dansçı, o mesajda da “Yazı yazmama izin vermiyor Instagram. Yorumlara da bakamıyorum, umarım geçicidir” diye yazdı.

Bu arada Orhon’un eşi Süheyl Uygur da Instagram paylaşımında, “Sevdiceğim duydum ki kalbindeki pil değişmiş” paylaşımıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Uygur, eşinin gelinlikle çekilen bir pozunu paylaştı.