Suikastçı filmi kaç yılında çekilmiştir? Suikastçı konusu ne, oyuncuları kim?

Dylan O'Brien ve Michael Keaton'ın başrolünde yer aldığı ‘Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Michael Cuesta oturuyor. Filmde; CIA'in terörle mücadele bölümüne giren ajan Mitch Rapp'in öyküsü anlatılıyor. İşte Suikastçı filmi ile ilgili bazı bilgiler…

Yönetmenliğini Michael Cuesta'nın yaptığı ve 2017 yılında vizyona giren Suikastçı filmi bu akşam ilk kez Türk televizyonlarında yayınlanacak. İşte Suikastçı filmi ile ilgili merak edileneler…

SUİKASTÇI KONUSU

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch’in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina’ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch’nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley’i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu’da 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇI OYUNCULARI

Dylan O’Brien

Michael Keaton

Taylor Kitsc