Suikastçıların Şifresi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Babasının ölümündeki sır perdesini aydınlatmak isteyen bir detektifin hikayesinin anlatıldığı Suikastçıların Şifresi filmi bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Macera dolu senaryosu ile dikkatleri çeken Suikastçıların Şifresi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

David Armstrong'un yönetmenliğini yaptığı ve ilk kez 2018 yılında vizyona giren Suikastçıların Şifresi, intikam dolu hikayesi ile macera severlerin büyük beğeni ile izlediği filmlerin başında geliyor.

SUİKASTÇILARIN ŞİFRESİ KONUSU

İşinde çok daha yeni bir dedektif olan Michael Connelly, babasının gölgesinde büyümüştür. Michael Connelly'in babası da tıpkı onun gibi eski bir dedektiftir. Babası, zamanında Los Angeles polis departmanının gözde dedektiflerinden birisiydi ancak işlediği suçlar nedeniyle görevden alınarak öldürülmüştür. Michael, bu ölümün arkasındaki sırrı çok merak etse de elinden bir şey gelmemektedir.

SUİKASTÇILARIN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Suikastçilerin Şifresi filminin başrollerinde Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins yer alıyor.