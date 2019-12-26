Suikastçilerin Şifresi filmi konusu… Suikastçilerin şifresinde kimler oynuyor?

2018 yılında vizyona giren Suikastçilerin Şifresi filminin konusu ve oyuncuları özellikle film televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte Suikastçilerin Şifresi filminin merak edilen ayrıntıları…

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Suikastçilerin Şifresi filminin başrollerinde Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins yer alıyor.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

İşinde çok daha yeni bir dedektif olan Michael Connelly, babasının gölgesinde büyümüştür. Michael Connelly’in babası da tıpkı onun gibi eski bir dedektiftir. Babası, zamanında Los Angeles polis departmanının gözde dedektiflerinden birisiydi ancak işlediği suçlar nedeniyle görevden alınarak öldürülmüştür. Michael, bu ölümün arkasındaki sırrı çok merak etse de elinden bir şey gelmemektedir.