Şükran Ovalı doğuma giderken…

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Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılının ocak ayında dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, bu evliliğin meyvesini geride bıraktığımız ağustos ayında kucağına almıştı. Anne olmanın mutluluğunu takipçileriyle de paylaşan Ovalı, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlara imza attı.

Doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ovalı, bu karelerde dostlarıyla birlikte doğumhaneye girmeden önce görülüyor.

Paylaşımlarda Şebnem Bozoklu’nun heyecanı gözlerden kaçmazken, Ovalı’nın boynundaki ‘Çilli’ kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

DUYGUSAL SATIRLAR

Şükran Ovalı yaşadığı heyecanı satırlara da şu sözlerle döktü:

“Canım dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız. İyi ki sırtımı size dayadım! Arkamdan el sallayışınız…

Benimle gülüp benimle ağlamanız, benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesela… Şanslıyım şükür, iyi dostlar biriktirdim.

Hepinize tek tek teşekkür ederim. Bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız. Bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar, size de teşekkür ederim.

Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu. Çilli sen de yanımızdaydın ve ve benim canım eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez… Elimi hiç bırakma Caner”













