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Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in jestini böyle paylaştı
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in jestini böyle paylaştı
Hamileliğinin son dönemlerinde olan oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin'in hareketini paylaştı.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 08:05

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. Bol göllü biten maçta Beşiktaş rakibine altı tane gol atarken bunlardan birinde de Caner Erkin imzası vardı. Erkin golü attıktan sonra topu formasının altına koyarak hamile eşi Şükran Ovalı’ya göndermede bulundu. Ovalı da bu kareyi instahikaye kısmından takipçileriyle paylaştı ve üzerine de “Mihran baban gol attı” notunu düştü.

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