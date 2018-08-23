Şükran Ovalı kimdir? Ekranların dikkat çeken yüzü Şükran Ovalı nereli?

Şükran Ovalı sık sık özel hayatı ve iş hayatıyla gündeme geliyor. Başarılı dizi oyuncusu Şükran Ovalı aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte Şükran Ovalı’nın biyografisi…
ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler’de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu’ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe'de bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur.
Şükran Ovalı’nın rol aldığı yapımlar…
2006 Ezo Gelin Gülden Yardımcı Karakter
2007 Vazgeç Gönlüm Cemile Yardımcı Karakter
Bez Bebek Merve Yardımcı Karakter
2008 Aşk Yakar – Yardımcı Karakter
2009 Kahramanlar Ayşe Komiser Başrol Oyuncusu
Bir Bulut Olsam Bahar Yardımcı Karakter
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Aslı-Ayla Konuk Oyuncu
2011 Reis Nazlı Başrol Oyuncusu
2012 Kötü Yol Nuran Öğütçü Başrol Oyuncusu
Leyla ile Mecnun Sena Konuk oyuncu
2013 Avrupa Avrupa Melisa Yardımcı Karakter
2014 Cinayet Umay Abalı Başrol Oyuncusu
2014-2015 Şeref Meselesi Derya Başrol Oyuncusu
2016 Paramparça Psikolog Ayşe Yardımcı Karakter
2016 Familya Ezgi Alagöz Başrol Oyuncusu