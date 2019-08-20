Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şükran Ovalı kızının doğum gününü kutladı
Şükran Ovalı kızının doğum gününü kutladı
Oyuncu Şükran Ovalı geride bıraktığımız yıl Caner Erkin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın doğum gününü kutladı.
Magazin 20 Ağustos 2019 - 10:24

Instagram hesabı üzerinden kızının dünyaya geldiği gün çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ovalı altına da şu satırları yazdı:

“Kızım… Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihranım can parçam… Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana… Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ… Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende, yeniden keşfettim her şeyi…

Yeniden başladım… Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep sevicez, bir an bile vazgeçmeden… Sağlıklı yaşlara”

İLGİLİ HABERŞükran Ovalı kıyafetiyle havuzda!