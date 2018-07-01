Şükran Ovalı nikah şahidini unutmadı!

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Geride bıraktığımız yılın ilk günü Roma’da futbolcu Caner Erkin ile dünya evine giren Şükran Ovalı, şimdilerde bu evliliğin meyvesini kucağına almak için gün sayıyor. Ovalı bir yandan hamilelikle ilgili paylaşımlarda bulunurken bir yandan da değer verdiği dostlarının özel günlerini kutluyor. Roma’daki nikahı sırasında bu özel ana şahitlik eden Büşra Pekin’in doğum gününü kutlamayı unutmayan Şükran Ovalı birlikte çekilmiş fotoğraflarından birini paylaştı ve üzerine de: ‘Canım büş iyi ki doğdun, iyi ki benim canım oldun. Hep yanyana bir ömür huzurla, sevgiyle geçsin canım’ notunu düştü.



