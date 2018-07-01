Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şükran Ovalı nikah şahidini unutmadı!
Şükran Ovalı nikah şahidini unutmadı!
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Şükran Ovalı, arkadaşı Büşra Pekin'in doğum gününü kutlamayı unutmadı.
Magazin 1 Temmuz 2018 - 08:35

Geride bıraktığımız yılın ilk günü Roma’da futbolcu Caner Erkin ile dünya evine giren Şükran Ovalı, şimdilerde bu evliliğin meyvesini kucağına almak için gün sayıyor. Ovalı bir yandan hamilelikle ilgili paylaşımlarda bulunurken bir yandan da değer verdiği dostlarının özel günlerini kutluyor. Roma’daki nikahı sırasında bu özel ana şahitlik eden Büşra Pekin’in doğum gününü kutlamayı unutmayan Şükran Ovalı birlikte çekilmiş fotoğraflarından birini paylaştı ve üzerine de: ‘Canım büş iyi ki doğdun, iyi ki benim canım oldun. Hep yanyana bir ömür huzurla, sevgiyle geçsin canım’ notunu düştü.

sukran-ovali-ic

İLGİLİ HABERŞükran Ovalı: 'Caner'i gece dışarı göndermem'

Etiketler