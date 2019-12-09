Şükran Ovalı: Temizlik yapıyoruz, gözümüz dışarıda!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman özel hayatına dair karelerle de takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu Şükran Ovalı, bu defa futbolcu Caner Erkin’le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın bir fotoğrafını paylaştı. Kızıyla birlikte bol bol vakit geçiren ve onun neredeyse her anını fotoğraflayan Ovalı, onunla birlikte oyun oynarken çektiği bir kareyi son derece esprili bir dille paylaştı. Kızını, perdenin arasından dışarıya bakarken görüntüleyen Şükran Ovalı bu karenin üzerine: “Hem temizlik yapıyoruz hem resim hem gözümüz dışarıda” notunu düştü.