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Şükran Ovalı’dan ‘Çarşı Kadın’ın kampanyasına bağış
Şükran Ovalı’dan ‘Çarşı Kadın’ın kampanyasına bağış
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'dan beğeni kazanan hareket...
Magazin 30 Eylül 2019 - 08:46

Şükran Ovalı, oynadığı ‘Evlat' adlı tiyatro oyununun tüm gelirini bir köy okuluna bağışlayarak takdir topladı. Anne olduktan sonra ara verdiği çalışma hayatına tiyatroyla geri dönmeye hazırlanan Şükran Ovalı, örnek bir davranışa imza attı.

Ovalı, Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Sezin Akbaşoğulları'yla birlikte ‘Evlat' isimli tiyatro oyununun tüm gelirini bir köy okuluna bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı, Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı.

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Son güncelleme: 08:48 - 30.09.2019
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