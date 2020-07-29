Şükran Ovalı’dan Songül’e mesaj: Kocaman bir aile olduk artık

Oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinden yakın arkadaşı Songül Öden'i tebrik etti ve onun evliliğiyle ilgili duygusal satırlar yazdı.

Sevgilisi Arman Bıçakçı ile geçen gün dünya evine giren Songül Öden yakın arkadaşlarının katıldığı bir davette imzayı atmıştı. Sosyal medya hesaplarından da mutluluklarını takipçileri ile paylaşan çifte çok sayıda tebrik mesajı iletildi.

Ancak bu paylaşımlar arasında belki de en özellerinden birine Öden’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Şükran Ovalı imza attı.

Ovalı, yeni çiftin fotoğraflarını hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Aşkınıza, sevginize şahitlik ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Canım Sone’m…Ablalığın, dostluğun hediyedir bana… Canım Arman kocaman bir aile olduk artık Gözünüzden fışkıran sevginiz daim olsun. İki güzel kalp buluştu bir ömür aşkla geçsin, kocaman gülüşleriniz ilham olsun dilerim”