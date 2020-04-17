Şükran Ovalı’nın aile saadeti

Futbolcu Caner Erkin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın üzerine titreyen ve vakit buldukça kızıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan oyuncu Şükran Ovalı, ev karantinası altında olduğu günlerde de takipçileriyle ‘karantinada aile saadeti’ yorumlarının yapılmasına neden olan bir paylaşımda bulundu.

Kızlarını evlerinin bahçesine çıkaran çift onun temiz hava almasını sağlarken, Şükran Ovalı baba kızın eğlenceli anlarını da görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı. Ovalı eşinin kızıyla son derece yakından ilgilendiği bir anın fotoğrafını kalp ve nazar boncuğu emojileri ile paylaştı.