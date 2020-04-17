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Şükran Ovalı’nın aile saadeti
Şükran Ovalı’nın aile saadeti
Ev karantinası günlerini eşi ve çocuğuyla birlikte geçiren oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından tam bir aile saadeti paylaşımında bulundu.
Magazin 17 Nisan 2020 - 09:02

Futbolcu Caner Erkin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela’nın üzerine titreyen ve vakit buldukça kızıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan oyuncu Şükran Ovalı, ev karantinası altında olduğu günlerde de takipçileriyle ‘karantinada aile saadeti’ yorumlarının yapılmasına neden olan bir paylaşımda bulundu.

Kızlarını evlerinin bahçesine çıkaran çift onun temiz hava almasını sağlarken, Şükran Ovalı baba kızın eğlenceli anlarını da görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı. Ovalı eşinin kızıyla son derece yakından ilgilendiği bir anın fotoğrafını kalp ve nazar boncuğu emojileri ile paylaştı.

Son güncelleme: 09:09 - 17.04.2020
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