Şükran Ovalı’nın kızına koyduğu Mihran ismi ne demek? Adının anlamı, büyük merak konusu oldu!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve kaleme aldıkları satırlarla gösteren Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti, kızlarının adını Mihran Ela koydu. Şükran Ovalı, ‘Onların Öyküsü’ isimli kitapta ‘Kilitli Dolap’ öyküsünü kaleme almış ve ‘Kızımın adını öyküde geçen Mihran koyacağım’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

PEKİ MİHRAN’IN ANLAMI NE…

Şükran Ovalı’nın daha beş aylık hamileyken yaptığı bu açıklamanın ardından herkes bu ismin anlamını aramaya başladı. Mihran Ela’nın dünyaya gelmesinin ardından aramalar artarken, biz de bu ismin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık: Mihran, Pakistan’da bulunan İndus nehrine, İslam dinine mensup olanların verdiği isim… Mihran, aynı zamanda Pakistan’ın en uzun nehri olma özelliğini de taşıyor. Çin’deki Tibet Platosu’ndan başlayan nehir batıya doğru Hindistan üzerinden devam ederek Pakistan’a ulaşmakta. Pakistan’da güneye doğru saparak Haydarabad şehrinden geçip Karaçi yakınlarında Umman Denizi’ne dökülüyor. 3.200 kilometre uzunluğunda olan nehir, başta ülkenin tahıl ambarı Pencap bölgesi olmak üzere Pakistan ekonomisinin en önemli su kaynağı.