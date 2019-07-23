Şükran ve Caner dudak dudağa

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşine ve ailesine duyduğu sevgiyi gözler önüne seren oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni bir paylaşım geldi.

Dizi sezonunun bitmesinin ardından tatile giren Şükran Ovalı, sonrasında kendisine eşlik eden kocası Caner Erkin ile birlikte tatilin tadını çıkartıyor. Aralarına katılan bebekleriyle birlikte mutlu bir aile tablosu çizen çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerinde aşkı korumayı başardıklarını gözler önüne seriyor.

ŞÜKRAN’DAN AŞK PAYLAŞIMI

Şükran Ovalı geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile bunu bir kez daha ortaya koydu. Ovalı eşiyle birlikte dudak dudağa görüldüğü bir kareyi paylaştı ve altına da; ‘Tarifi olmayan aşk.' notunu düştü.