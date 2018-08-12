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Şükran ve Caner’den havuzda aşk pozları
Şükran ve Caner’den havuzda aşk pozları
Hamileliğinin son haftalarında olan oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin'le çekilmiş son derece romantik fotoğraflarını hesabından paylaştı.
Magazin 12 Ağustos 2018 - 12:38

Geride bıraktığımız yıl ocak ayında İtalya’da dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı şimdilerde bebek heyecanıyla yanıp tutuşuyor. Futbolcu Caner Erkin’le yaptığı evlilikten Mihran adlı bir kız bebek bekleyen Ovalı, dönem dönem yaptığı paylaşımlarla da hamileliği ve ilişkisi hakkında takipçilerini bilgilendiriyor.

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İKİSİ BİRDEN PAYLAŞTI

Bu defa Caner ve Şükran çifti çıktıkları başbaşa tatilde havuzun içindeyken çekilmiş bir kareyi paylaştı ve çift şair Cemal Süreya’dan yaptıkları; “Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir KAT daha seveyim. #cemalsüreya” paylaşımıyla aşklarını gösterdi.

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