Şükran ve Caner’den kızları Mihran Ela ile ilk kareler

Roma'da geçen yılın ocak ayında yaptıkları nikahla dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin, bebekleri Mihran Ela ile ilk pozlarını paylaştı.

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Geride bıraktığımız gün bebeklerini kucaklarına alan çift bu özel anı takipçileriyle paylaştı. Hamilelik süreci boyunca yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle hislerini paylaşan Şükran Ovalı bebeğinin kucağında olduğu bir fotoğrafı da yine takipçileriyle paylaştı.

CANER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Bebeğiyle bir fotoğrafını da kendi hesabından paylaşan Caner Erkin, bu özel fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Hislerimin tarifi yok, kelimeler yetmiyor, dua ediyorum sadece… Sağlıklı, vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için… Canım kızım bayramların en güzelisin. Bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız. İsteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, Allah seni ve tüm çocukları korusun. Ne bir eksik ne bir fazla, CANIMSIN SEN. Mihran Ela… Sizi çok seviyorum aşklarım. Herkese İyi Bayramlar dileriz… #maşallah”