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Şükran’ın romantik doğum günü
Şükran’ın romantik doğum günü
Futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Şükran Ovalı'nın yeni yaşını kutladı.
Magazin 1 Nisan 2020 - 10:10

Corona virüsü tehlikesi nedeniyle ev karantinasında olan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti pek çok ünlü gibi günlük aktivitelerinin pek çoğundan uzak bir hayat sürüyor.

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi Şükran Ovalı’nın yeni yaşını kutladı. Karantina nedeniyle evlerinde bir pasta kesen çiftten Caner Erkin, eşine yeni yaşıyla ilgili şu sözleri sarf etti:

“Beraber yaşlanacağız, inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım”

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