Şükrü Özyıldız yapım şirketine açtığı davayı kazandı

Şükrü Özyıldız, 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışında yayın gelirinden payını alamadığı iddiasıyla yapım şirketi Endemol Medya'ya açtığı davayı kazandı. Yapım şirketi, oyuncuya yasal faiziyle birlikte 4 bin 517 dolar ödeme yapacak.

Hayati ARIGAN

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Oyuncu Şükrü Özyıldız ‘Kış Güneşi’ dizisinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay almadığını iddia ederek Endemol Medya’ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Ancak oyuncu, ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açtı.

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİ

Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yur tdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız’dan gizlediği öne sürüldü. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etti.

60 BİNLİK KAYIP

Dosyaya eklenen bilirkişi raporunda Şükrü Özyıldız’ın oynadığı ‘Kış Güneşi’ adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira bulduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğu tespit edildi.

ÖZYILDIZ DAVAYI KAZANDI

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, Şükrü Özyıldız’ın davasını kabul ederek Endemol Meyda’nın oyuncuya yasal faiziyle birlikte 4 bin 517 dolar ödeme yapmasına karar verdi.

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