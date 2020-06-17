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Şükrü Özyıldız, yeni projelerinde indirim yapabileceğini söyledi
Şükrü Özyıldız, yeni projelerinde indirim yapabileceğini söyledi
Şükrü Özyıldız, Nişantaşı'nda bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Dizi ve film sektörünün corona virüsünden etkilendiğini söyleyen Özyıldız 'Biz oyuncular da indirim yapabiliriz' dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 17 Haziran 2020 - 08:49

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir eczaneden çıkan Özyıldız, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. Yeni normalleşme sürecine alıştığını söyleyen oyuncuya “Her sektör gibi dizi-film sektörüde pandemiden dolayı etkilendi. Neler söylemek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Şükrü Özyıldız, “Her sektör gibi bizde çok etkilendik. Bizden ziyade set çalışanları daha çok etkilendi. Bu durumda biz oyuncular da indirim yapabiliriz” dedi.

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