Şükrü Özyıldız’dan karantina kilolarına gönderme…

Son dönemin yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyıldız, şimdilerde pek çok ünlü isim gibi karantina yüzünden gecikmiş yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden tatiline dair paylaşımlarda bulunan Şükrü Özyıldız, yaptığı son paylaşımla karantina günlerine ve o dönemlerde alınan kilolara dair göndermede bulundu.

Hemen herkesin vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği mutfak günlerine ve alınan kilolara göndermede bulunan Özyıldız, bir Buda heykelinin yanında poz verdi ve altına da “Karantina dönemi ve sonrası” notunu düştü.

Kadın hayranları Şükrü Özyıldız’ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni yağdırırken, içlerinden bazıları Özyıldız’ın ayak parmakları hakkında ‘parmaklara bakmaktan fotoğrafı inceleyemedim’ şeklinde yorumlarda bulundu.