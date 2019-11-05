Süleyman Soylu’nun ‘Lanet’ dediği dizi reyting listesinin zirvesine oturdu

Geçtiğimiz hafta Antalya’nın Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukur dizisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

REYTİNGLERDE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU

Özellikle genç kuşak tarafından yakından takip edilen Çukur dizisi için “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Soylu’nun bu çıkışının ardından gözler Çukur dizisinin bu haftaki reytinglerine çevrilmişti. Dün akşam 74. bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Fatih Portakal ile Fox Ana Haberi tahtından indirerek birincilik koltuğuna oturdu.

ERCAN KESAL’DAN ‘ÇUKUR’ AÇIKLAMASI

Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, geçtiğimiz sezon rol aldığı ‘Çukur’ dizisine yönelik eleştirilere “Oyuncu olarak Çukur’a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur’daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur’daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?” sözleriyle yanıt vermişti.

DİZİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Soylu’nun tepkisinin ardından dizinin son bölümündeki avukat sahnesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu yapan isim avukat Funda Sadıkahmet Alp'ti. Yapılan suç duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümündeki bir sahnede avukat rolündeki kişiye yönelik şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile ‘yarın o adam çıkacak’ gibi sözler söylendiği ve kötü muamele edildiği kaydedildi. Avukat rolündeki kişinin ise hiçbir tepki vermeyerek ve susarak bu baskıya boyun eğdiği aktarılarak“ seyircinin gözünde normalleştirilen bu hususlar açıkça suç teşkil etmektedir. Özellikle genç izleyici kitlesine sahip Çukur isimli dizi gençlere kötü örnek olmakta ve maalesef şahsımın da dahil olduğu avukatlık mesleğinin bu sahne ile zedelenmesine ve itibarsızlaşmasına neden olmaktadır. Gelecek nesilleri olumsuz etkileyen bu dizide avukatlık mesleğine alenen hakaret edilmekte ve aşağılanmaktadır” denildi. Avukat Sadıkahmet Alp suç duyurusunda ayrıca bu sahne ile mesleğin onur ve şerefinin ayaklar altına alındığını belirterek “Maalesef akılarda kalan avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisi ve hatta hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma avukatın yakasından tutup tehdit etmek olmuştur. Hak arama mücadelemizi avukatlar olarak kanunlar çerçevesinde tüm zorluklara rağmen verirken bu denli itibarsızlaştırılmanın haklı bir açıklaması olamayacağı gibi kabul edilemez” dedi. Birçok avukatın hakaret ve tehditlere maruz kaldığının ve öldürülen avukatların gazetelerin 3. sayfalarına konu olduğunun aktarıldığı suç duyurusunda şikayetçi olmanın zorunlu olduğu açıklandı. Avukat Sadıkahmet Alp bu sahne ile ilgili ‘hakaret’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etme’ suçlarından kamu davası açılması talebinde bulundu.