Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

Roman Mağazaları’nın ortağı Süleyman Toplusoy dün, Çekmeköy'deki evinde fenalaşmış “Kalbim sıkışıyor, kendimi iyi hissetmiyorum” diyerek yeğeni Ertuğrul Topusoy tarafından hastaneye kaldırılmıştı. 61 yaşındaki işadamı hastanede yapılan kontrollerin ardından olumsuz bir sağlık sorunu görülmemesi üzerine evine gitmeye hazırlanırken aniden kalp krizi geçirmiş ve yaşamını kaybetmişti. Toplusoy bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy Ensar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çekmeköy eski mezarlığına defnedilen iş insanının cenaze törenine başta ailesi olmak üzere cemiyet ile iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy’un cenaze namazından önce Çekmeköy Ensar Camii’nde Kur-an’ı Kerim okutulurken cenaze namazına katılan isimler merhum Süleyman Toplusoy’un eşi İpek Toplusoy’a taziyelerini iletti.

Toplusoy ailesinden Muharrem Toplusoy, Turgut Toplusoy, İpek Toplusoy, Ayşegül Toplusoy, Suzan Toplusoy, Dila Toplusoy’un bulunduğu cenaze namazına katılan isimler arasında Cem Kalyoncu, Yalçın Ayaydın, Sitare Kalyoncuoğlu, Dilek Hanif, Mustafa Taviloğlu, Nejdet Ayaydın, Enis ve Nergis Pekuysal, Ali Ağaoğlu gibi isimler vardı.

BABAYA SON BAKIŞ

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ve eşi ipek Toplusoy’un üç kızından en büyüğü olan Zeynep Toplusoy cenaze namazında babası ile vedalaştıktan sonra bir yakınının eşliğinde camiden ayrıldı. O sırada yakınının kucağına babasına son kez bakan Zeynep Toplusoy’u ailesi ve yakınları teselli etti.

BUĞRA GÜRSOY VE CEYDA ATEŞ KATILAMADI

İs insanı Süleyman Toplusoy’un yeğeni olan ve oyuncu Ceyda Ateş ile çocuk bekledikleri Amerika’dan gelemeyen Buğra Toplusoy, amcası Süleyman Toplusoy’un cenaze namazına katılamadı. Uçuş yasağı nedeniyle cenaze namazında katılmadıkları öğrenilen Buğra Gürsoy ve Ceyda Ateş çiftinin Amerika’da 5 ay sonra çocuk sahibi olacakları öğrenildi.