Sully filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Sully konusu ve oyuncuları…

Arızalanan uçağır Hudson Nehri'ne indiren ve yüzlerce kişinin hayatını kurtaran pilot Chesley Sullenberger'in hayatının anlatıldığı Sully filmi bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Tom Hanks’in başrolde olduğu Sully filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Usta yönetmen Clint Eastwood'un çektiği ve Tom Hanks'in başrolünde olduğu bu kahramanlık öyküsü ilk kez 2016 yılında yayınlandı. Kahraman bir pilotun hayatının anlatıldığı Sully filminin konusu ve oyuncuları…

SULLY KONUSU

Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger’i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri’ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştır. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.

SULLY OYUNCULARI

Tom Hanks

Laura Linney

Anna Gunn

Aaron Eckhart

Sam Huntington