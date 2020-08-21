Sultan filmi kaç yılında çekilmiştir? Sultan konusu ne, oyuncuları kim?

Hint sineması severlerin büyük ilgi gösterdiği Sultan filmi bu akşam ekranlarda olacak. Küçük bir köyde doğan ve dünyaca tanınan bir boksörün hayatına yoğunlaşan Sultan filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Ali Abbas Zafar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Sultan filmi, son dönem Hint sinemasının en sevilen filmlerinden biri. 2016 yılında ilk kez yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Sultan filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

SULTAN KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN OYUNCULARI

Marrese Crump

Rolü : Marrese

Salman Khan

Rolü : Sultan Ali Khan

Anushka Sharma

Rolü : Aarfa

Randeep Hooda

Rolü : Sultan's Coach