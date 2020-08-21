Sultan filmi kaç yılında çekilmiştir? Sultan konusu ne, oyuncuları kim?

Ali Abbas Zafar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Sultan filmi, son dönem Hint sinemasının en sevilen filmlerinden biri. 2016 yılında ilk kez yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Sultan filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…
SULTAN KONUSU
Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan’la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
SULTAN OYUNCULARI
Marrese Crump
Rolü : Marrese
Salman Khan
Rolü : Sultan Ali Khan
Anushka Sharma
Rolü : Aarfa
Randeep Hooda
Rolü : Sultan's Coach