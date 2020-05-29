Sultan filmi konusu ve oyuncuları… Sultan’da kimler oynuyor?
2016’da izleyiciyle buluşan Sultan filminin konusu, oyuncu kadrosu ve ayrıntıları merak ediliyor. İşte Sultan adlı Hint filmine dair detaylar…
SULTAN FİLMİ KONUSU
Hindistan’ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan’ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa’nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
SULTAN OYUNCULARI
Marrese Crump
Rolü : Marrese
Salman Khan
Rolü : Sultan Ali Khan
Anushka Sharma
Rolü : Aarfa
Randeep Hooda
Rolü : Sultan’s Coach