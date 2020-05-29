Sultan filmi konusu ve oyuncuları… Sultan’da kimler oynuyor?

Sultan adlı Bollywood filmi dramatik konusu ve heyecanlı sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekiyor. Sultan filminin konusu ve oyuncu kadrosu bu noktada merak konusu oluyor. İşte Sultan filmine dair ayrıntılar...

2016’da izleyiciyle buluşan Sultan filminin konusu, oyuncu kadrosu ve ayrıntıları merak ediliyor. İşte Sultan adlı Hint filmine dair detaylar…

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan’ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan’ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa’nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN OYUNCULARI

Marrese Crump

Rolü : Marrese

Salman Khan

Rolü : Sultan Ali Khan

Anushka Sharma

Rolü : Aarfa

Randeep Hooda

Rolü : Sultan’s Coach