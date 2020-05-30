Sümela’nın Şifresi konusu ve oyuncuları… Sümela’nın Şifresi Temel nerede çekildi?

Karadeniz’de geçen komedi filmi Sümela’nın Şifresi: Temel bu akşam televizyonda yayınlanacak. İlginç konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film Sümela’nın Şifresi: Temel nerede çekildi? İşte Sümela’nın Şifresi: Temel filmi konusu ve oyuncuları…

Temel az bilinen bir sır olan Sümela'nın sırrını çözmeye çalışıyor. 2011 yılında vizyona giren film Sümela'nın Şifresi: Temel filmi bu akşam televiyon ekranında boy gösterecek. Peki Sümela'nın Şifresi filmi nerede çekildi? Oyuncuları kimler, konusu ne?

SÜMELA ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

Hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği “fakir”; ama saf ve delikanlı olan Temel bir kara sevdaya tutulur. Trabzon'un en köklü ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e aşıktır. Onun sevdiğine kavuşması neredeyse imkansızdır, çünkü kızın babası büyük bir holdingin sahibidir; Temelin ise sökük çorabından ve çevresindeki arkadaşlarından başka hiçbir şeyi yoktur. Bu yüzden Temel'in en büyük korkusu kızın babasıdır. Ama Temel inadından vazgeçmeden müstakbel kayınpederinden kızını ister. Ancak Hıdır Yücesoy tarafından dalga geçilerek aşağılanır. Ayrıca, kendi babası İmam Necati tarafından sürekli “bir baltaya sap olamamakla” eleştirilir. Kendi ailesinin bile adam yerine koymadığı Temel, sevdiği kızı alamayınca adeta yıkılır. Tam bu sırada, Trabzonspor'un şampiyon olamamasından dolayı cinnet geçiren arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır.

Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Ancak bu sırada kendisi de intihar etmeye karar verir. Polisler tarafından aşağıya indirilen Temel, polisin, “Sümela'ya hazine aramak için çıksanız anlayacağım, intihar için çıkılır mı?” diye sormasıyla birlikte, Sümela Manastırı'ndaki olası hazineye odaklanır. Temel'in tek hedefi artık iyi bir araştırma yaptıktan sonra Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamaktır.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Alper Kul'un başrolünü üstlendiği Sümela'nın Şifresi: Temel filmi 2011 yılında vizyona girdi. Sümela'nın Şifresi filminde Temel, az bilinen bir sır olan sırrı çözmeye çalışıyor. Alper Kul'un yanı sıra Salih Kalyon, Ruhi Sarı, Altan Erkekli ve Aslıhan Güner’in kadroda yer aldığı Sümela'nın Şifresi Temel, Karadenizlilerin kişileştirilmiş formu olan Temel'le ilgili çekilmiş serinin ilk filmi olarak da göze çarpıyor.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL NEREDE ÇEKİLDİ?

Sümela'nın Şifresi filmi Karadeniz bölgesinde – Trabzon'da çekildi. Filmin ismini aldığı ve çekimlerde de yer alan Sümela Manastırı eski Yunan Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir ve Trabzon ilinin Maçka ilçesinin Altındere mahallesi sınırları içerisinde yer alan (Eski Yunanca adı: Panagia) deresinin batı yamaçlarında Kara (Eski Yunanca adı: Mela) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte yer alıyor.