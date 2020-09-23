Sümela’nın Şifresi: Temel filminin konusu ve oyuncuları nedir? Film nerede çekildi?

Sümela'nın Şifresi: Temel filmi bu akşam komedi tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Vizyona girdiği dönemde izleyiciden tam not alan Sümela'nın Şifresi: Temel filminin toplam hasılatı 15 milyon 473 bin lira olarak hesaplanmıştı

SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİNİN KONUSU

Temel Karadeniz’de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır e bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon’un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoyların kızı Zuhal’e aşık olur. Zuhal’i babasından isteyen Temel’i Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder.

Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay’ın Sümela Manastırı’nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay’ı ikan etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı’nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel intihar etmekten cayıp, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal’e olan aşkını ispatlayacaktır.

SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİNİN OYUNCULARI

Sümela’nın Şifresi: Temel’in oyuncu kadrosunda Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Zafer Ergin, Altan Erkekli, Necip Memili, Ali Düşenkalkar, İsmail Hakkı ve Ayşegül Günay yer alıyor.

SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sümela’nın Şifresi: Temel filmi Trabzon’da çekildi. Filmin ismini aldığı ve çekimlerde de yer alan Sümela Manastırı eski Yunan Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir.