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Sümer Ezgü, hastaneden çıktı hayranlarına koştu
Sümer Ezgü, hastaneden çıktı hayranlarına koştu
Türk halk müziğinin güçlü sesi Sümer Ezgü Antalya'da bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Aralık 2018 - 13:03

Sahnelerin sevilen ismi Sümer Ezgü: ”Beş gündür hastanedeyim. Akciğer enfeksiyonu geçirdim. Nispeten daha iyiyim merak etmeyin. Daha önceden planlanmış bu konseri iptal etmeye gönlüm razı olmadı. O kadar gün beklediniz… Bende sizlerle kavuşmak için gün saydım. Size ve kendime bunu yapamazdım. Arada nefeslenmek için duraksarsam lütfen beni mazur görün” sözleri ile başladığı konserinde hastalığına rağmen muhteşem bir konser verdi. Ezgü, hareketli şarkılarda da kaşık şov yaptı.

SAHNEDE ALKIŞ TOPLADI

Gecenin ortalarına doğru seslendirdiği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ şarkısının akabinde ”Eşkıyaların değil, mazlumların hüküm sürdüğü, iyiliğin kol gezdiği, çocukların ağlamadığı bir dünya istiyorum. Bu bir gün olacak. İnşallah dünya gözüyle görmek bize de nasip olur.” ifadelerini kullanan Ezgü, bu sözleri ile büyük alkış aldı.
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Son güncelleme: 13:05 - 20.12.2018
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