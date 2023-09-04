Sümer Ezgü ve ailesi trafik kazası geçirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrildi. Ezgü ve ailesi kazadan yara almadan kurtuldu.

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Sanatçı Ezgü’nün kullandığı otomobil, Korkuteli ilçesindeki Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrildi.

Sanatçı Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Ezgü, kazanın ardından aracına bağlı karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini söyledi.

“ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİRİMİZE BİR ŞEY OLMADI”

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Ezgü, “Oğlum Berlin’de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya’ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü” diye konuştu.

Sümer Ezgü, kazayla ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından sosyal medya platformu X'te bir video paylaştı.

Ezgü videoda arayan herkese tek tek yanıt veremediğini belirterek “Bizde bir şey yok. Karavanla giderken yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan, kurtarmak mümkün olmadı. Sağa sola yalpalayarak, refüje vurarak bizi devirdi. Yan yana sürüklendik. İyiyiz, bir sorun yok. İlginize teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” dedi.