Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, corona salgınından dolayı üç gün önce hayatını kaybeden babasının cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak.

Suna Yıldızoğlu’nun babası Patrick William Eady, üç gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, “Babam… Bugün çok keyifliymiş… Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı” dedi.

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Yıldızoğlu, “Covid’den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere’deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz” dedi.