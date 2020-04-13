Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sunucu Burak Akkul alkışlarla taburcu oldu!
Sunucu Burak Akkul, corona virüsü tedavisinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Burak Akkul ve eşi Seda Akkul sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Magazin 13 Nisan 2020 - 21:59

Corona virüsü tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un hastalığı yendiğini duyurmuştu.

Burak Akkul tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Akkul, şunları söyledi:

* Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

* Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Burak Akkul’un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İHA

İLGİLİ HABERCorona virüsü ile mücadele eden Burak Akkul'dan müjdeli haber
Son güncelleme: 22:12 - 13.04.2020
Etiketler