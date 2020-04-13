Sunucu Burak Akkul alkışlarla taburcu oldu!
Corona virüsü tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un hastalığı yendiğini duyurmuştu.
Burak Akkul tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Akkul, şunları söyledi:
* Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
* Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Burak Akkul’un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İHA