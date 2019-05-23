Sunucu Ece Erken canlı yayında büyük bir gafa imza attı

Sunucu Ece Erken canlı yayında yaptığı gafla ekran başındaki seyircileri bir kez daha şaşırttı. Erken, Eurovision yarışmasında mini bir konser vererek renk katan Maddona'yı yarışmacı sanarak birinci olamamasına şaşırdığı söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail’de düzenlenen Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan sunucu Ece Erken, yarışmada mini bir konser veren ABD’li şarkıcı Madonna’nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi. Sunucu Ece Erken’in yaptığı bu gaf sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

ECE ERKEN CANLI YAYINDA BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

Ece Erken, programda “Madonna’ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Maddonna’nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna’sın sen ne yapsan olur” yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ece Erken’in ekip arkadaşı da Erken’i yaptığı yanlıştan dolayı uyarmak yerine destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.