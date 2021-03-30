Sunucu Hülya Uğur coronaya yakalandı

Bodrum'da yaşayan televizyon sunucusu ve program yapımcısı Hülya Uğur, corona virüsüne yakalandı.. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özel bir hastanede tedavi altına alındığını belirtti.. İlginizi Çekebilirİl il haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul&#039;da korkutan artış. İlginizi Çekebilir30 Mart corona virüsü verileri açıklandı! İşte güncel tablo. İlginizi Çekebilirİstanbul Valiliği, alınan yeni kararları duyurdu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6344161}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/sunucu-hulya-ugur-coronaya-yakalandi');aip2('newsArticle', {"identifier":6344161,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/sunucu-hulya-ugur-coronaya-yakalandi/","headline":"Sunucu Hu00fclya Uu011fur coronaya yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["bodrum","Corona","HES kodu","istanbul","Mu\\u011fla","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Samsun","sosyal medya","T\\u00fcrkiye","Yalova","y\\u00fczme"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/30/iecrop/hulya-ugur-sozcu-1_16_9_1617131213.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-03-30 22:07:16","dateModified":"2021-03-30 22:07:16","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":2333}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/sunucu-hulya-ugur-coronaya-yakalandi/');