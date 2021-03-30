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Sunucu Hülya Uğur coronaya yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan sunucu ve TV programcısı Hülya Uğur corona virüsüne yakalanarak özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:07, 30/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sunucu Hülya Uğur coronaya yakalandı

Bodrum'da yaşayan televizyon sunucusu ve program yapımcısı Hülya Uğur, corona virüsüne yakalandı.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özel bir hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

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