Sunucu Murat Ceylan emre itaatsizlikten hakim karşısına çıktı

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sunucu Murat Ceylan, şunları söyledi:

* Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kez fotoğraf çektirdi.

* Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım.

* Askerliğin son gününde karşı koğuştan askerler beni kendi koğuşlarına davet etti. Bunlardan biri bana telefonunu verdi.

* Ben de kötü bir niyet olmaksızın kendilerini kırmamak adına telefonu tuttum.

“FAN CLUB HESABINDAN PAYLAŞILMIŞ”

Daha sonra askerlerin kendi telefonlarından çektikleri görüntüyü’ Murat Ceylan Fan Club’ adlı bir hesaptan paylaştığını belirten Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu hesap bana ait değildir. Adı üstünde Fan Club hesabıdır. Kime ait bilmiyorum. Video çekmenin suç olduğunu bilmiyorum.

* Yasalara ve emirlere saygılı şekilde doğu bölgesine gidip askerliğimi ifa ettim. Suç işleme kastım yoktur.

Murat Ceylan’ın ifadesi, davanın açıldığı Erzincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.