Sunucu Öykü Serter hakkında soruşturma

Sunucu Öykü Serter, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı.
Paylaştığı mesajlarla ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği’ gerekçesiyle ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.
Serter’in paylaşımlarının yer aldığı raporda sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği aktarıldı.
Emniyet de konuyla ilgili rapor hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
“ŞEREFTİR”
Sunucu Öykü Serter ise hakkındaki soruşturma için “Şereftir” ifadesini kullandı.