Süper Magazin’in bu haftaki sunucusu Bülent Serttaş oldu!

Süper Magazin’in bu haftaki sunucusu Bülent Serttaş oldu!

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle magazin gündemini paylaşan Süper Magazin programı bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Programın bu haftaki sunucusu ise Bülent Serttaş.

Kanal D’de salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Süper Magazin’in bu haftaki sunucusu Bülent Serttaş oldu. Her hafta magazin dünyasından çeşitli haberlerin aktarıldığı Süper Magazin’in yeni bölümü saat 22.30’da başlıyor.

HAFTANIN SUNUCUSU BÜLENT SERTTAŞ!

Süper Magazin 25. Bölüm Fragmanı yayında! Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı “Süper Magazin”de, haftanın en sıcak ve en ses getiren magazin haberlerini bu hafta Bülent Serttaş sunuyor. Süper Magazin yeni bölümüyle Salı 22.30’da Kanal D’de.

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 yılında Elazığ'da doğdu. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır. (Devamı için tıklayınız)