Süper Magazin’in bu haftaki sunucusu Ivana Sert oldu! Ivana Sert kimdir?

Magazin gündeminden en yeni ve dikkat çeken haberlerinin yer aldığı Süper Magazin programı bu akşam ekranlara geliyor. Her hafta farklı sunucuların sunduğu programda haftanın sunucusu Ivana Sert oldu. Özellikle moda programlarıyla tanınan Ivana Sert hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Her hafta birbirinden farklı ünlü ismin sunduğu Süper Magazin programında, bu haftanın sunucusu Ivana Sert olduğu açıklandı. KanalD’de yayınlanan Süper Magazin bu akşam 22.30’da ekranlara gelecek. İşte Süper Magazin’in bu haftaki sunucusu Ivana Sert’in hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar…

IVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert 25 Ekim 1979 doğumlu özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert® markasının kurucusu ve baş tasarımcısıdır.

Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad’ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990’lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır. 2002 yılında Türkiye’ye yerleşerek, İstanbul’da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert’in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz’da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert’in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Kendisinin moda anlayışına ithafen medya tarafından verilen İkoncan lakabı ile adını yıllarca çeşitli şekillerde duyuran Ivana Sert, Sırpça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

2012 yılında Ivana Sert, Kanal D’de yayınlanan Yalan Dünya dizisinin otuz dördüncü bölümünde konuk oyuncu olarak yer almış ve kendisini canlandırmıştır. Show TV’nin En Büyük Show adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Sert’in ilk kitabı Bizimlesin yine 2012 yılında piyasaya çıkmıştır. Çeşitli fotoğraflarla zenginleştirilmiş bu kitap, moda ve güzellik üzerine tüyolar verme amacı gütmektedir. Ivana 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve önceden Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmıştır.