Süper model Cindy Crawford’dan eski eşi Richard Gere hakkında dikkat çekici açıklamalar

Yeni belgesel dizisi "The Super Models"de konuşan dünyaca ünlü manken Cindy Crawford, geçmişte dört yıl boyunca evli kaldığı Richard Gere ile ilişkisine değindi.

Sozcu.com.tr

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57 yaşındaki ünlü süper model Crawford, 1991 yılında evlendiği 74 yaşındaki aktör Richard Gere’la ilişkisinin ilk aşamalarını anlattı.

1995 yılında boşanan çift, ayrıldıklarından bu yana birbirleri hakkında konuşmadı.

Bu kuralı bozan Crawford, “Sanırım tanıştığımızda 22 yaşındaydım. Bir ilişkinin başlangıcında, genç bir kadın olduğunuzda şöyle dersiniz: ‘Beyzbolu sever misin? Ben beyzbolu severim. Ah, gerçekten Tibet Budizmi’ne ilgin var mı? Benim de ilgimi çekiyor. Deneyeceğim bunu.'”

“Yani kime aşık olursanız olun, kendinizi ona göre şekillendirmeye hazırsınız.” şeklinde konuştu.

Crawford ayrıca bu evlilik sebebiyle kariyerinin değiştiğini de, “O daha yaşlıydı, bu yüzden farklı bir çevreye girmiştim ve artık aynı moda şeyleri yapmıyordum” sözleriyle açıkladı.

Dört yıllık evliliklerinin ardından boşanmalarına da değinen ünlü manken, ayrılıklarında mesafenin rol oynadığını söyledi.

“Birlikte yeterince zaman geçirmedik ve bundan eşit derecede sorumluyuz. Birbirimizi sadece bir gece görmek için Paris’ten Los Angeles’a uçmamızın yeterli olacağını düşündük. Ama değildi.” diyen Crawford, ilişkileri boyunca “nasıl ünlü olunacağı” da dahil olmak üzere “Richard’dan çok şey öğrendiğini” itiraf etti.

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