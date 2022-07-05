Süper model Elle Macpherson photoshop’lu fotoğraf mı paylaştı?

Avustralyalı ünlü süper model ve iş insanı Elle Macpherson, pazar günü Instagram hesabında yayınladığı bir fotoğrafla kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Mükemmel fiziği sayesinde “Vücut” lakabı verilen 58 yaşındaki süper model Elle Macpherson, Instagram hesabında photoshop yapıldığı belli olan bir fotoğraf paylaşınca ortalık karıştı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Instagram’daki fotoğraf, Paris’teki bir otelde lüks bir odada poz veren iki çocuk annesi modeli gösteriyor.

Uzun kollu siyah bir elbise giyen Macpherson, fotoğrafta sırtı hafifçe dönük olarak büyük, yaldızlı bir aynaya poz verdi.

Görüntüye daha yakından bakıldığında, aynanın içine yansıyan duvarın bir kısmı yamuk göründüğü için, üzerinde oynanmış olabileceği düşünülüyor.

Aynadaki diğer her şey normal gözükse de, modelin sırtının göründüğü küçük alan, doğal olmayan bir şekilde sağa doğru bükülmüş gibi görünüyor. Bu da fotoğrafta, photoshop yapıldığının açık bir işareti olarak yorumlandı.

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