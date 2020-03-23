Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles ‘Tek tek basaraktan’ şarkısıyla dans etti
Yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles, karantina günlerini ailesi ile birlikte evinde geçiriyor. Dünyaca ünlü oyuncunun çocuklarıyla birlikte dans ederken çekilen videosu, viral oldu.
Batman filminden de tanıdığımız oyuncunun dans videosunu, eşi Danneel Ackles kendi Instagram hesabında paylaştı ve Cengiz Coşkuner’in Modern Belly Dance plağının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.