Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles ‘Tek tek basaraktan’ şarkısıyla dans etti
Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles ‘Tek tek basaraktan’ şarkısıyla dans etti
Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles'ın eşi Danneel Ackles, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Görüntülerde, dünyaca ünlü oyuncunun, karantinada evde geçirdiği günlerde çocuklarıyla 'Tek tek basaraktan' şarkısıyla dans ettiği görülüyor...
Magazin 23 Mart 2020 - 12:06

Yayınlandığı zaman izlenme rekoru kıran Supernatural dizisinin başrol oyuncusu Jensen Ackles, karantina günlerini ailesi ile birlikte evinde geçiriyor. Dünyaca ünlü oyuncunun çocuklarıyla birlikte dans ederken çekilen videosu, viral oldu.

Batman filminden de tanıdığımız oyuncunun dans videosunu, eşi Danneel Ackles kendi Instagram hesabında paylaştı ve Cengiz Coşkuner’in Modern Belly Dance plağının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Son güncelleme: 12:19 - 23.03.2020